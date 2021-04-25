مصرع أمين شرطة خلال فض مشاجرة بالقليوبية

لقي أمين شرطة مصرعه أثناء فض مشاجرة في منطقة بيجام بقسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بدفن الجثمان.

أقرأ أيضا:

ندب المعمل الجنائى لفحص حريق مصنع قليوب



تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد بتلقيه بلاغا بوجود مشاجرة بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين عربي، مدير أمن القليوبية وبالانتقال والفحص تبين للعميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية والعميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة نشوب مشاجرة بين "ا .ا.ع "، 32 عام ومقيم بمنطقة بيجام بدائرة القسم، سبق اتهامه في 8 قضايا سرقة بالإكراه، وسلاح ناري دون ترخيص مع طرف آخر جيران، ولدى فض المشاجرة أطلق المتهم النيران من سلاح فرد خرطوش أصابت "شرف ف"52 عام أمين شرطة مباحث أول شبرا خلال تواجده بمكان الحادث جرى نقل الجثة للمستشفى وضبط المتهم والتحفظ على السلاح الناري وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.

مكنت مباحث القليوبية من القبض على 6 تجار مخدرات في طوخ وقليوب أثناء قيامهم بترويج البانجو والحشيش على عملائهم وتم التحفظ على 3 كيلو بانجو و3 قطع سلاح ناري، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات وطلب تحريات المباحث.

وردت معلومات سرية إلى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية تفيد بقيام 6 عاطلين بترويج المخدرات في مدينتي قليوب وطوخ على عملائهم فكلف العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، بسرعة القبض على المتهمين وبحوزتهم المخدرات و تم تشكيل فريق بحث قاده المقدمان مصطفى دياب رئيس مباحث مركز قليوب، ومحمود اسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ.

وتم القبض على المتهمين فى قليوب حيث تم ضبط كلا من" ه ا “ 37 سنة وشقيقيه “و ا” 42 سنة، و " س ا" 43 سنة، و"ا ع ا” 45 سنة، وجميعهم عاطلين، وبحوزتهم بندقية وفرد خرطوش و100 جرام هيروين و300 جرام حشيش و24 قرص مخدر ومبلغ مالى

وفى طوخ تم ضبط كلا من" ا ع " 27 سنة و"م و"35 سنة عاطلين وبحوزتهما بندقيه خرطوش و3 كيلو بانجو وكمية من الطلقات ومبلغ مالي، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.