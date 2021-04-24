إريك تراوري يضع الهدف الثاني لـ بيراميدز في شباك الاتحاد السكندري

أحرز إريك تراوري لاعب نادي بيراميدز الهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري المصري.

وتمكن إريك تراوري من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة"60"، من خلال كرة عرضية من أحمد توفيق من جهة اليمين قابلها تراوري بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات لتسكن الشباك.

وتمكن محمد حمدي من إحراز هدف تقدم بيراميدز في الدقيقة “45”، من خلال ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها أحمد توفيق عن طريق كرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد حمدي برأسية رائعة لتسكن الشباك

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوي، هشام صالح، مروان النجار، السيد سالم

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي، محمد عبد الغني، فوزي الحناوي

الهجوم: خالد الغندور، روماريو ويلياميز

بينما خاض بيراميدز المباراة بتشكيل :-

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد

خط الهجوم: دييجو رولان

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - محمد فاروق - إسلام عيسى - عبد الله بكري - عمر جابر - طارق طه - إبراهيم حسن - دودو الجباس - محمود حمادة.

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 28 نقطة بينما يتواجد بيراميدز في المركز الخامس برصيد 28 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري

