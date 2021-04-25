ضبط بقال تمويني لاستيلائه على سلع تموينية بقيمة 5 آلاف جنيه في الغربية

تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، من ضبط صاحب محل بقالة تموينية بالسنطة، لاستيلائه على سلع تموينية بدعم قدره 5 آلاف جنيه.

وكان المحاسب محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين، وجه بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وجميع الأنشطة التجارية، وبناء عليه، تم تشكيل حملة تموينية من إدارة تموين السنطة، برئاسة مدير الإدارة ومفتشي الرقابة التموينيةبها.



وأسفرت الحملة، عن ضبط أحد التجار التموينيين استولى على سلع تموينية بدعم قدره 5 آلاف جنيه.

كما تم ضبط 20 زجاجة زيت زيتون منتهية الصلاحية بأحد المحلات العامة، وتحرير 3 محاضر جنحة عرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير 3 مخالفات خبز ناقص الوزن، ومخالفة تصرف أحد المخابز في 34 شيكارة دقيق من رصيد المخبز.

وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق.