حلمي بكر يشكو الوحدة: خايف أموت لوحدي.. وعزة نفسي بتمنعني أطلب المساعدة

حلمي بكر يشكو الوحدة: خايف أموت لوحدي.. وعزة نفسي بتمنعني أطلب المساعدة
اشتكى الموسيقار حلمي بكر الوحدة، من حياته وحيدا، قائلا: "الوحدة وحشة، ولما هنزل من هنا؛ هكون لوحدي مع حيطان البيت، وأنا متعودتش على كده، رغم إني في يوم من الأيام شقتي كان اسمها المنور، وفيها كل فنانين مصر".
وأضاف “بكر”، خلال لقائه مع برنامج "العرافة" المُذاع على فضائية "المحور"،: "آخر ناس سألوا عليّا؛ كانوا مدحت صالح وصابر الرباعي وعلي الحجار، والباقيين رحلوا، وبشوف بنتي وقت ما الظروف تسمح".
وأوضح: "قاعد لوحدي في الشقة، ومحدش بييجي يخدمني، وفي أصدقاء بيدوروا عليّا، وعزة نفسي بتمنعني أطلب المساعدة، لكن الحمد لله إن علاقتي بنفسي سليمة، واللي بيضايقني، إنني ممكن أموت ومحدش يحس بيّا".
ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.