حلمي بكر يشكو الوحدة: خايف أموت لوحدي.. وعزة نفسي بتمنعني أطلب المساعدة

اشتكى الموسيقار حلمي بكر الوحدة، من حياته وحيدا، قائلا: "الوحدة وحشة، ولما هنزل من هنا؛ هكون لوحدي مع حيطان البيت، وأنا متعودتش على كده، رغم إني في يوم من الأيام شقتي كان اسمها المنور، وفيها كل فنانين مصر".



وأضاف “بكر”، خلال لقائه مع برنامج "العرافة" المُذاع على فضائية "المحور"،: "آخر ناس سألوا عليّا؛ كانوا مدحت صالح وصابر الرباعي وعلي الحجار، والباقيين رحلوا، وبشوف بنتي وقت ما الظروف تسمح".



وأوضح: "قاعد لوحدي في الشقة، ومحدش بييجي يخدمني، وفي أصدقاء بيدوروا عليّا، وعزة نفسي بتمنعني أطلب المساعدة، لكن الحمد لله إن علاقتي بنفسي سليمة، واللي بيضايقني، إنني ممكن أموت ومحدش يحس بيّا".



ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

https://fb.watch/54fxkQalI5/