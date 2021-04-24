صلاح ثانيا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات اليوم

نجح محمد صلاح في العودة من جديد للتسجيل، وهذه المرة في شباك نادي نيوكاسل، في المباراة التي تعادل فيها “الريدز” بهدف لكل فريق؛ ليبتعد مؤقتًا عن المنافسة على المركز الرابع.



كما تمكن تيمو فيرنر من تسجيل هدف فريقه الوحيد؛ ليقود تشيلسي إلى الفوز على وست هام، ويبتعد قليلًا بالمركز الرابع، ويعيد الثقة بعض الشيء للاعب الألماني الذي ابتعد فترة طويلة عن التهديف.



وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات اليوم، كما يلي:



1- هاري كين يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفًا.

2- محمد صلاح .. 20 هدفًا.

3- برونو فيرنانديز.. 16 هدفا.

4- هيونج مين سون.. 15 هدفا.

4- دومينيك كالفيرت لوين .. 14 هدفا.

5- باتريك بامفورد.. 14 هدفا.

7- أليكسندر لاكازيت.. 13 هدفا.

8- جيمي فاردي.. 12 هدفا.

9- إلكاي جوندوجان.. 12 هدفا.

10- أولي واتكنز.. 12 هدفا.