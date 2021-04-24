عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح ثانيا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات اليوم

صدى البلد

نجح محمد صلاح في العودة من جديد للتسجيل، وهذه المرة في شباك نادي نيوكاسل، في المباراة التي تعادل فيها “الريدز” بهدف لكل فريق؛ ليبتعد مؤقتًا عن المنافسة على المركز الرابع.
 

كما تمكن تيمو فيرنر من تسجيل هدف فريقه الوحيد؛ ليقود تشيلسي إلى الفوز على وست هام، ويبتعد قليلًا بالمركز الرابع، ويعيد الثقة بعض الشيء للاعب الألماني الذي ابتعد فترة طويلة عن التهديف.
 

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات اليوم، كما يلي:


1- هاري كين يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفًا.

2- محمد صلاح .. 20 هدفًا.

3- برونو فيرنانديز.. 16 هدفا.

4- هيونج مين سون.. 15 هدفا.

4- دومينيك كالفيرت لوين .. 14 هدفا.

5- باتريك بامفورد.. 14 هدفا.

7- أليكسندر لاكازيت.. 13 هدفا.

8- جيمي فاردي.. 12 هدفا.

9- إلكاي جوندوجان.. 12 هدفا.

10- أولي واتكنز.. 12 هدفا.

ترشيحاتنا

مش جديد عليك|عمرو أديب يهاجم محمد رمضان في وفاة أشرف أبو اليسر

موعد أذان الفجر اليوم الثالث عشر من رمضان

موسيماني: الأهلي قدم مباراة جيدة أمام إنبي وأنهينا اللقاء في الشوط الأول

مصادر: مقتل 23 شخص فى حريق بمستشفى لمصابي كورونا بـ بغداد

متحدث الرئاسة: علاقة مصر والإمارات يحتذي بها العالم العربي.. فيديو

أخبار الرياضة| الأهلي يصالح جماهيره وبيراميدز يصعد للمركز الثالث ونكشف موقف موسيماني من منتخب جنوب إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

وصية أشرف أبو اليسر وكواليس قبل وفاته.. محامي الطيار يفجر مفاجآت جديدة

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

ال var يلغي هدف تقليص الفارق لـ إنبي في مرمى الأهلي

كلنا بنغلط| إعلامي يدافع عن محمد رمضان في وفاة أشرف أبو اليسر

بعد انتشار الفيديو.. ضبط شخص ألقى نقودا من شرفة منزله فى بشتيل

حسبي الله فيك يا رمضان.. شقيقة زوجة الطيار أبو اليسر تعلق على وفاته

حازم إمام يعلن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

المزيد

ساحة رأي

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

رمضان البيه يكتب: الإسلام دين حياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ