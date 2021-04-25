فى ذكرى وفاته .. سمير وحيد بدأ مسيرته الفنية من المسرح وابنه فنان شهير

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان سمير وحيد، والذي تميز في تقديم العديد من الأدوار الثانوية في السينما والتلفزيون.

1- ولد في السادس عشر من فبراير ١٩٤٦.

2- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه في عام ١٩٧١.

3- انطلقت مسيرته الفنية بالعمل في المسرح العالمي، وأخرج العديد من المسرحيات، منها "كلام فارغ، عالم علي بابا، تحت الشجرة، الحفار".

4- قدم في الدراما مسلسلات شهيرة منها: "أرابيسك، ليلة القبض على فاطمة، رأفت الهجان".

5- من أشهر الأفلام التي شارك فيها: "سواق الأتوبيس، البرئ، البداية، ناصر ٥٦، العميل رقم ١٣".

6- توفي في الخامس والعشرين من أبريل عام ١٩٩٧.

7- ابنه هو الفنان الشاب رامي وحيد.