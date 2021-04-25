خبير: 3 أسباب أدت لتحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية

كشف الدكتور أحمد رجب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، تفاصيل تحقيق الاقتصاد المصري معدلات إيجابية خلال الفترة الأخيرة وكيفية تحقيق المواطن استفادة من هذا التطور.

قال رجب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" عبر قناة "إكسترا نيوز": "الاقتصاد المصري يتلقى إشادات متتالية خلال الفترة الأخيرة وهو ما يعطي مصر شهادة ثقة تشجع المستثمرين على الاستثمار داخل مصر".

وتابع أستاذ الإقتصاد: "الحكومة كان لديها مرونة في مواجهة أزمة كورونا بشكل كبير جدًا، واستهدف المناطق الأكثر احتياجًا والفئات الأكثر فقرا".

وأردف: "قوة الاقتصاد تعود على المواطن بإيجابية كبيرة، من خلال تطوير الخدمات اليومية، فضلا عن النهضة بالقطاعات الزراعية والصناعية".