ربنا مش هيسيبك|عمرو أديب يدعو على محمد رمضان.. فيديو

نعى الإعلامي عمرو أديب، الطيار أشرف أبو اليسر، صاحب واقعة سماحه للفنان محمد رمضان بالجلوس في مقصورة القيادة، وتسبب الأخير في فصله من عمله، وبعد مقاضاته حصل الراحل- في حياته- على تعويض 6 ملايين جنيه.

ووجه الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية mbc مصر وعلى منصة شاهد، رسالة إلى محمد رمضان، قائلاً: “أنت أخدت دعوات يا ابني في شهر رمضان، ربنا يجعلها من نصيبك، الناس كلها لما قامت الصبح وشافت الخبر؛ كلهم رفعوا إيديهم ودعوا عليك”.

وأضاف "أديب"،: “أنت هتشوف يا محمد بركة الدعاء ده، في الشهر ده؛ لأن أنت راجل جدع وعمرك ما عملت حاجة وحشة.. أنت شايف نجاحك السنة دي عامل ازاي، ومسلسلك فظيع ازاي”، متابعا: “اللهم صلي ع النبي، أنت ناجح نجاح فظيع السنة دي”.

وأكمل "أديب"،: “أنت أكيد قاعد تفكر أنا إيه اللي بيجرالي ده.. وربك مش هيسيبك، أنت طبعا راجل محترم، وحبيت تشارك في عزاه، ونزلت بوست بصوره ليه مع عمرو دياب؛ فلاقيت الناس فهمتك غلط، وشلتها، وحطيت صورة سودا”.