عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ربنا مش هيسيبك|عمرو أديب يدعو على محمد رمضان.. فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

نعى الإعلامي عمرو أديب، الطيار أشرف أبو اليسر، صاحب واقعة سماحه للفنان محمد رمضان بالجلوس في مقصورة القيادة، وتسبب الأخير في فصله من عمله، وبعد مقاضاته حصل الراحل- في حياته- على تعويض 6 ملايين جنيه.

 

ووجه الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية mbc مصر وعلى منصة شاهد، رسالة إلى محمد رمضان، قائلاً: “أنت أخدت دعوات يا ابني في شهر رمضان، ربنا يجعلها من نصيبك، الناس كلها لما قامت الصبح وشافت الخبر؛ كلهم رفعوا إيديهم ودعوا عليك”.

 

وأضاف "أديب"،: “أنت هتشوف يا محمد بركة الدعاء ده، في الشهر ده؛ لأن أنت راجل جدع وعمرك ما عملت حاجة وحشة.. أنت شايف نجاحك السنة دي عامل ازاي، ومسلسلك فظيع ازاي”، متابعا: “اللهم صلي ع النبي، أنت ناجح نجاح فظيع السنة دي”. 

 

وأكمل "أديب"،: “أنت أكيد قاعد تفكر أنا إيه اللي بيجرالي ده.. وربك مش هيسيبك، أنت طبعا راجل محترم، وحبيت تشارك في عزاه، ونزلت بوست بصوره ليه مع عمرو دياب؛ فلاقيت الناس فهمتك غلط، وشلتها، وحطيت صورة سودا”.

أزمة محمد رمضان الإعلامي عمرو أديب أزمة الطيار أشرف أبو اليسر و محمد رمضان أخبارا التوك شو

ترشيحاتنا

محمد الطيار: شخصية الأهلي وراء الفوز بكأس مصر لليد

كسرت حظر استخدام الشيشة|التنمية المحلية تحذر الكافيهات والمحال المخالفة بهذا الإجراء

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز على الزمالك في نهائي كأس مصر لليد

أمين الأطباء لـ وزيرة الصحة: لدينا 500 شهيد بكورونا.. فيديو

حلمي بكر يشكو الوحدة: خايف أموت لوحدي.. وعزة نفسي بتمنعني أطلب المساعدة

أحمد موسى: الطيار أبو اليسر أعطى محمد رمضان الأمان والفنان دمره وخانه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

وصية أشرف أبو اليسر وكواليس قبل وفاته.. محامي الطيار يفجر مفاجآت جديدة

أحمد موسى يطالب بإعدام الخائن محمد عويس وعرض الفيديو في نهاية الاختيار 2

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

مش جديد عليك|عمرو أديب يهاجم محمد رمضان في وفاة أشرف أبو اليسر

ال var يلغي هدف تقليص الفارق لـ إنبي في مرمى الأهلي

ربنا مش هيسيبك|عمرو أديب يدعو على محمد رمضان.. فيديو

الأهلي يهزم الزمالك.. ويتوج بكأس مصر لرجال كرة اليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

المزيد

ساحة رأي

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

رمضان البيه يكتب: الإسلام دين حياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ