أخبار التوك شو.. أحمد موسى: لحظة وداع الرئيس السيسي لـ بن زايد تظهر متانة علاقة مصر والإمارات.. عمرو أديب يهاجم محمد رمضان..وحقيقة زواج عمر كمال من جوهرة

تناولت برامج التوك شو ، أمس السبت ، مجموعة من الموضوعات المهمة في عدة مجالات على مدار الساعة، ومن ضمنها :



أحمد موسى: لحظة وداع الرئيس السيسي لـ بن زايد تظهر متانة علاقة مصر والإمارات

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو من زيارة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي إلى القاهرة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي .

مش جديد عليك|عمرو أديب يهاجم محمد رمضان في وفاة أشرف أبو اليسر

نعى الإعلامى عمرو أديب، الطيار أشرف أبو اليسر، صاحب واقعة قمرة الطائرة، التى تسبب الفنان محمد رمضان فى فصله عن العمل إزاءها، وقيام الطيار الراحل برفع قضية عليه وتمكنه من الحصول على تعويض 6 ملايين جنيه.

ربنا يستر على ولايانا ..عمر كمال يكشف حقيقية زواجه من الراقصة جوهرة..فيديو

قال عمر كمال ، مغنى المهرجانات ، إن أكثر الشائعات التى أطلقت عليه وأزعجته كثيراً هى زواجه من الراقصة جوهرة، معقباً: الناس كانت بتقولى أنت مسألتش عليها فى جوجل عاملة إزاى.



طيب حد أحسن شوية| هبة الأباصيري تكشف حقيقة زواجها من خيرت الشاطر..فيديو

قالت الإعلامية هبة الأباصيري، إن من أكثر الشائعات المزعجة التى تعرضت لها زواجها من خيرت الشاطر القيادي بـ جماعة الإخوان الإرهابية، معقبة أنها لم تقابله فى حياتها أبدا.

حلمي بكر: عمرو دياب مغني مش مطرب.. وشاهيناز معندهاش صوت

قال الموسيقار حلمي بكر، إنه لم يهاجم الفنان عمرو دياب أبدا، مشيرًا إلى أن الغناء والطرب أمران مختلفان، حيث أن الغناء هو لغة عالمية، أما المطرب؛ فهو يغني على خط واحد، لأنه سيرتجل، لذلك يجب أن يلتزم.

عامل عملية.. صدمة ورعب الفنان السورى معتصم النهار في رامز عقله طار

وقع الفنان، السورى معتصم النهار، ضحية الليلة ببرنامج المقالب “رامز عقله طار"، تقديم رامز جلال عبر قناة “ام بى سى مصر”



حسام موافي: السكر والضغط مرض لا رجعة فيه.. وهذا سبب آلام الكعب في الصباح

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، إن البعض يعانون من آلام في الكعب في الصباح ومن النادر أن يكون هذا الألم بسبب النقرس .



المفتي: من يعمل أعمالا شاقة ويشعر بالمشقة خلال الصوم يجوز له الإفطار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الشريعة وضعت التكاليف في مقدور المكلف وفي متناول قدرة الإنسان العادي الطبيعي .