جائحة كورونا تجبر سكان بيرو على مغادرة منازلهم .. فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز"، تقريرا يفيد بأن جائحة كورونا والفقر يجبران سكان بيرو على مغادرة منازلهم.

وأوضحت القناة أن الآلاف من سكان بيرو الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا استقروا في مساحات مؤقتة ونصبوا الخيام فيها في ضواحي العاصمة البيروفية ليما، وعلى منحدر تلة جرداء في فيلا السلفادور وعلى بعد أمتار من المحيط الهادئ.

وأشارت: "يقول أولئك الذين يعيشون في المخيم إن أعدادهم وصلت الآن إلى 9000 شخص".

وتابعت: "تغطي الخيام والملاجئ البلاستيكية المنحدر الرملي بعد وصول العائلات بشكل مطرد خلال الأسابيع الأخيرة، وحثت السلطات هؤلاء النازحين على مغادرة المكان، لكن الكثير منهم ليس لديهم بديل".