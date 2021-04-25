ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن



كل عام ونحن آمنين سالمين مطمأنين على بيوتنا واموالنا وعرضنا وبناتنا وحياتنا ، كل عام ونحن ينظم حياتنا رعاه عاهدوا اللهان يحموا شعبهم ويطبقون القانون ويفرضون الامن فى شوارع المحروسه .

فى فتره ما بغيضه منذ ١٠ اعوام قرر الاشقياء التحالف مع الشيطان لهدم الدوله المصريه ، ولان الخطه محكمه لانها كانتبتدبير الشيطان الاكبر نفسه لاسقاط المحروسه ، فكانت البدايه بان ينالوا من غطاء الامن لشعبنا فكان اقتحام السجون واقتحام الاقسام واغتيال رجال

الشرطه ، حتى لا ينعم مصرى

بستر او يعرف طمأنينه فينصاع مرتعدا لجنونهم وغوغائيتهم …

لاقى اشراف رجال الشرطه حتفهم ، بكل الطرق الوحشيه واللا ادميه اغتيلت قوات وكمائن من رجال الشرطه المتمركزه لحمايتنا،اهتز الأمن وخرج الناس للشوارع يحملون ما تيسر لحمايه امنهم

بعد ان ترنح الانضباط فى الشارع وتزلزلت ركائز الوطن وخرج الاشقياء من السجون

يروعون أمن اهلنا ..

ارادوا ان ينتزعوا الامان من بلادنا الامنه ، فاستهدفوا رجال الشرطه متسترين بلحيه الاسلام السياسى وعبائه الجهاد فى سبيل المرشد ، فتساقط رجال الشرطه بين سلسله اغتيالات وتفجيرات وتصفيات لنحيا نحن امنين ، أراد الاشقياء ان ينتزعوا منا اغلى ما يملكه اى انسان أمنه ، ولكن الله جعل الثبات فى قواتنا التنفذيه فكانوا لنا الظهر الصلب ، والدرع الآمن وتصدوا للاشقياء غرابيب الخراب ومرتزقه الاوطان حق عليهم قول الله تعالى يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَىاللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ .

العمل الدرامى التوثيقى الاختيار ٢ استدعى داخلنا كل مشاعر العرفان والتقدير لكل ظابط شرطه ولكل زوجه شهيد من شهداء الشرطه المصريه ، وفجر داخلنا براكين الغضب ممن استحلوا ارواح البشر واطلقوا سهامهم وفتاويهم المسمومه من اجل شهوانيه السلطه ، و اليوم نترحم على ظباط الشرطه المصريه الشهيد محمد مبروك الذى اغتاله الارهاب المتاسلم وتقاضى على دمائه الطاهره الخائن محمد عويس الذى وشى به وتاجر بشرفه وبقسمه امام الله من اجل حفنه جنيهات ، سلسله من التضحيات والفداء وقائمه من الشهداء الذين قدموا ارواحهم ليأمنوا ارواحنا وليبقى هذا الوطن آمنا مطمئنا ، اللواء محمد البطران الذى استشهد فى واقعه اقتحام السجون إبان احداث يناير المؤسفه واللواء ممد جبر مأمور قسم كرداسه الذى

استشهد مع ١٤ من قوات

الشرطه المصريه فضلا عن

الهجمات الارهابيه على الكمائن وقوات الشرطه المصريه المتمركزه فى

سيناء وغيرها…

رجال الشرطه كانوا العقبه الاولى امام انتشار ميلشيات الارهاب

فكانت مهمه الأشقياء تبت

ايديهم استهداف رجال الامن المصرى حتى ينصاع الشعب ولا

يكون له غطاء آمن يحميه .

فى شهر رمضان المعظم ندعوا الله ان يلحقنا بشهداء الواجب الوطنى جزاكم الله عنا اعلى مراتب الفردوس ، واتوجه بالشكر لكل رجل شرطه أمن حياتنا و نظمها أو حمانا من ارهابى تكفيرى او شقى او فاسد ، اشكر كل

ظابط شرطه اعاد الهدوء والامان للشارع

المصرى وللبيت المصرى ،

اشكركم لانكم تلّبون نداء كل

من يستغيث بكم وتفرضون كلمه الحق على اهل الباطل ، كل عام ونحن

آمنين و بخير مادمت الشرطه

المصريه بخير رمضان كريم و كل عام وانتم سالمين فرحين

بمااتاكم الله من فضله عيدكم

آمن ..

