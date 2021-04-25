بسبب لاب توب.. حريق في وحدة سكنية بـ الإسماعيلية

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية من السيطرة على حريق في وحدة سكنية بمنطقة نادي القضاة.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بلاغا من النجدة بنشوب حريق في وحدة سكنية بشارع نادي القضاة بحي ثالث.



اِنتقلت الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كمال، وتم الدفع بـ سيارتي إطفاء وسيارة إسعاف، لمكان الحادث.

وبالفحص تبين أن لاب توب تسبب في ماس كهربائي في غرفة بالوحدة السكنية بحي ثالث، وتم السيطرة على الحريق.

من جهتها، اكدت المصادر، أن الحادث لم يسفر عن وجود إصابات.