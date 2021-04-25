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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير القطايف

صدى البلد

قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طرقا مختلفة لتحضير القطايف.


المقادير:

نصف ملعقة صغيرة من الملح.
2 كوب ونصف من الماء.

طريقة تحضير عجينة القطايف:

- يتم خلط الدقيق مع السكر في وعاء.
- يضاف إليه البيكنج بودر والملح، ويتم تقليب المكونات.
- نضع الماء على الخليط ويقلب حتى تتداخل المكونات، ونحصل على عجينة سائلة.
- نضع مقلاة على النار ويتم تسخينها جيدا على أن تكون من النوع غير اللاصق.
- باستخدام الملعقة؛ يتم وضع وحدات من العجينة، وتترك حتى تتحمر من الأسفل فقط.
- يتم التكرار حتى الانتهاء من كمية العجين.

طريقة عمل القطايف بالقشدة..

المقادير:
نصف كيلو من القطايف.
2 كوب من الحليب.
كوب من الكريمة السائلة.
4 ملاعق كبيرة من النشا.
3 ملاعق كبيرة من السكر.
فانيليا.

طريقة التحضير:
نضع قدرا على النار به الحليب ويضاف إليه السكر والفانيليا.
تقلب المكونات على النار حتى يتم الحصول على خليط سميك.
يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماما.
يتم حشو وحدات القطايف بالخليط وتغلق من الأطراف.
ترص في طبق التقديم وتزين بالفستق وجوزة الهند وبالهناء والشفاء.


القطايف المحشية بالمكسرات…

المقادير:
نصف كيلو من القطايف.
بندق مجروش.
جوزة الهند.
زبيب.

مقادير الشربات:
2 كوب من السكر.
كوب من الماء.
قطرات من عصير الليمون.

 

يتم تحضير الشربات من خلال وضع قدر صغير على النار به السكر والماء.
حين البدء في الغليان يتم وضع قطرات عصير الليمون حتى يتماسك القوام قليلا.
يتم خلط جوز الهند مع البندق والزبيب وتقلب.
يتم إحضار وحدات القطايف وحشوها بخليط المكسرات.
نضع مقلاة على النار بها الزيت وتترك حتى تسخن.
يتم تحمير القطايف حتى نحصل على اللون الذهبي.
تسقى القطايف بالشربات، وترص في طبق التقديم وتقدم بالهناء والشفاء.

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