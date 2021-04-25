إياد نصار: أسرة الشهيد محمد مبروك وراء اختياري لتجسيد شخصيته.. فيديو

أسرة الشهيد محمد مبروك

كشف الفنان إياد نصار، كواليس لقائه بأسرة الشهيد محمد مبروك، ما ساعده على تجسيد شخصية الشهيد بهذه القوة، قائلا إنه التقى أسرة الشهيد وأصدقائه وجمع تفاصيل كثيرة ساعدته في تقديم الشخصية.

وأضاف إياد نصار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الشهيد محمد مبروك شخصية عظيمة، ومن الضباط المسئولين عن الفكر الإرهابي منذ منتصف التسعينيات".

وأشار إلى أن أسرة الشهيد محمد مبروك، هي من طالبت بوجوده في مسلسل الاختيار 2 لتجسيد شخصيته، موضحا أن الشهيد محمد مبروك، لم يكن يحب الصور الشخصية كثيرا، وكان شخص عفويا.

وأوضح: "كنت اهتم بتقديم الإنسان، وكانت هناك تفاصيل كثيرة، حاولت معرفتها من أسرة الشهيد وأصدقائه.. أسرة الشهيد محمد مبروك أخبرتني بأنه مكنش بيشيل محفظة في جيبه، وكان بيشيل الفلوس بشكل غير منظم، واكتشفت أنه شخص عفوي، متعود على العطاء".

وتابع: "جلست مع أسرة الشهيد وسألت زوجته لمعرفة المزيد عن شخصيته، ووجدت فخر واعتزاز في عيون أسرة الشهيد وهو ما ساعدني أكثر في تقديم الشخصية، ووعدتهم بتقديم عمل يليق بالشهيد".

