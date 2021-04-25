دون خسائر.. انفصال عربة من قطار أبوقير أمام مزلقان المعمورة بالإسكندرية

انفصلت عربة قطار أبوقير بمنطقة المعمورة، شرق الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، دون حدوث إصابات أو خسائر.

وقال مصدر بسكة حديد الإسكندرية، إن العربة الأخيرة من القطار المنطلق من محطة أبو قير انفصلت في منطقة المعمورة الشاطئ، أمام المزلقان، دون حدوث إصابات.

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وأشار المصدر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، برفقة ضباط قسم المنتزه ثان، للوقوف على الأمر، وتبين عدم وجود أي إصابات أو خسائر.

وأضاف أنه تم الدفع بفنين من الهيئة وتم إعادة تركيب العربة وتسير حركة القطارات على الفور.

وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.