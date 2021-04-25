عيد ميلاد علي بدرخان.. هكذا يريد تقديم حياة السندريلا سعاد حسني

يحتفل المخرج علي بدرخان اليوم، بعيد ميلاده، فهو مواليد 25 أبريل عام 1946، ووالده أحمد بدرخان أحد رواد ومؤسسي صناعة السينما المصرية.

وتحدث المخرج على بدرخان، عن دور السينما ورؤيته لتقديم حياة سعاد حسني على الشاشة، قائلا إن مهمة السينما نقل الواقع بحذافيره، وأنه يتملك رؤية لتقديم ما هو موجود في المجتمع، مضيفا: “مهمتنا استلهام الواقع من مصادره ثم نصيغ فكرته”.

وأكد بدرخان خلال لقائه في أحد اللقاءات التلفزيونية، إنه يستنكر فكرة تقديم أعمال درامية عن سيرة السندريلا سعاد حسني بالتطرق لأزواجها وحياتها الشخصية الخاصة دون الاهتمام والتركيز على كشف ملابسات طريقة موتها البشعة.

وأضاف المخرج السينمائي، أنه يتمنى العودة للسينما المصرية بإخراج فيلم يكون له انعكاس إيجابي على المجتمع المصري، ويعمل على تحريك مشاعرهم وأحاسيسهم وتغيير الواقع للأفضل.