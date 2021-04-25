مقتل مسئول روسي رمياً بالرصاص خلال رحلة صيد .. تفاصيل

لقي مسؤول روسي حتفه رمياً بالرصاص خلال رحلة صيد، بحسب ما أوردته وسائل إعلام روسية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن مسؤولا إقليميا في نظام العقوبات الروسي لقي حتفه رميا بالرصاص أثناء قيامه برحلة صيد في منطقة بأقصى شرقي روسيا.

ونقلت عن هيئة التحقيق الروسية قولها إن عاملا قتل يفجيني شيشوف ورفيقا له، السبت، في منطقة ترانس بايكاليا "أثناء صراع" ببندقية.

وأضافت:"أطلق النار حارس صيد مخمور. ولم يتضح في البداية سبب إطلاقه النار".

وتم القبض على الرجل ويتم الآن التحقيق معه في جريمتي القتل. ويقال، إن شيشوف ورفيقه كانا يصطادان الخنازير البرية قرب بلدة تشيتا.