طريقة سهلة لتنظيف الدجاج وعمل شوربة خضار

نظفي الدجاج بأسهل الخطوات

الشوربة هي أساس نصف أكلات المطبخ المصري، وتحتاج لوقت تحضير كبير، ودجاج كامل نيئ بالعظام، لذلك ينصح بإعدادها بشكل مسبق وبكميات كبيرة كافية للاستهلاك على مدار 3 أشهر، كما تخفض من الوقت المهدر في المطبخ بشكل يومي.

تنظيف الدجاج

في البداية تعرفي على طريقة غسل وتنظيف الدجاج بشكل صحي وسليم، قبل استخدامها في عمل أية وجبة للشيف نجلاء الشرشابى.



- تزال كل الزوائد من داخل الدجاجة

- تشطف الدجاجة بالمياه الجارية من أية آثار للدم.

- باستخدام ليمونة تدعك الدجاجة من الداخل والخارج ثم تترك لمدة ربع ساعة.

- لكل فرخة نستخدم ملعقة كبيرة من الملح الخشن وملعقة كبيرة من الخل الأبيض وتدعك الدجاجة من الداخل والخارج ثم تترك لمدة ربع ساعة أخرى.

- ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض على لتر ماء، تترك فيه الدجاجة لمدة ربع ساعة ثم تصفى وتترك حتى تجف.

- مدة تخزين كل من مكونات الشوربة والدجاجة: 3 أيام في الثلاجة، و3 أشهر في الفريزر.

بعد غسل الدجاجة، تعرفي على طريقة عمل الشوربة:

مكونات الشوربة:



- زعتر - روز ماري – ورق لورا – حبهان – مستكة - فلفل حصى - بصل - جزر – كرفس - عود قرفة.

- توضع كل المكونات في مياه ساخنة أولًا.

- يفضل أن لا تضاف الدجاجة قبل أن تدخل كل الخضراوات في السواء.

- يجب عزل كل "الريم" الذي يظهر على سطح الماء أولًأ بأول قبل أن يعود إلى داخل الدجاجة مرة أخرى.

- ترفع الدجاجة أولًا من على النار، وفي حالة الرغبة في تخزينها، ترفع قبل أن يتم سواؤها، لكي لا تأخذ طعم الأكل البايت المكروه عند إعادة تسخينها.

- تفصل الشوربة وحدها دون الخضراوات وتترك حتى تبرد إلى درجة حرارة الغرفة ثم تخزن في الفريزر.