عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نظفي الدجاج بأسهل الخطوات

طريقة سهلة لتنظيف الدجاج وعمل شوربة خضار

نظفي الدجاج
نظفي الدجاج

الشوربة هي أساس نصف أكلات المطبخ المصري، وتحتاج لوقت تحضير كبير، ودجاج كامل نيئ بالعظام، لذلك ينصح بإعدادها بشكل مسبق وبكميات كبيرة كافية للاستهلاك على مدار 3 أشهر، كما تخفض من الوقت المهدر في المطبخ بشكل يومي.

تنظيف الدجاج 

في البداية تعرفي على طريقة غسل وتنظيف الدجاج بشكل صحي وسليم، قبل استخدامها في عمل أية وجبة للشيف نجلاء الشرشابى. 
 

- تزال كل الزوائد من داخل الدجاجة
- تشطف الدجاجة بالمياه الجارية من أية آثار للدم.
- باستخدام ليمونة تدعك الدجاجة من الداخل والخارج ثم تترك لمدة ربع ساعة.
- لكل فرخة نستخدم ملعقة كبيرة من الملح الخشن وملعقة كبيرة من الخل الأبيض وتدعك الدجاجة من الداخل والخارج ثم تترك لمدة ربع ساعة أخرى.
- ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض على لتر ماء، تترك فيه الدجاجة لمدة ربع ساعة ثم تصفى وتترك حتى تجف.
- مدة تخزين كل من مكونات الشوربة والدجاجة: 3 أيام في الثلاجة، و3 أشهر في الفريزر.

بعد غسل الدجاجة، تعرفي على طريقة عمل الشوربة:

مكونات الشوربة:


- زعتر - روز ماري – ورق لورا – حبهان – مستكة - فلفل حصى - بصل - جزر – كرفس - عود قرفة.
- توضع كل المكونات في مياه ساخنة أولًا.
- يفضل أن لا تضاف الدجاجة قبل أن تدخل كل الخضراوات في السواء.
- يجب عزل كل "الريم" الذي يظهر على سطح الماء أولًأ بأول قبل أن يعود إلى داخل الدجاجة مرة أخرى.
- ترفع الدجاجة أولًا من على النار، وفي حالة الرغبة في تخزينها، ترفع قبل أن يتم سواؤها، لكي لا تأخذ طعم الأكل البايت المكروه عند إعادة تسخينها.
- تفصل الشوربة وحدها دون الخضراوات وتترك حتى تبرد إلى درجة حرارة الغرفة ثم تخزن في الفريزر.

طريقة تنظيف الدجاج تنظيف الدجاج الدجاج شوربة الدجاج شوربة الخضار

موضوعات متعلقة

طريقة عمل شوربة الملفوف لحرق الدهون

ترشيحاتنا

العراق يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا مستشفى ابن الخطيب

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان

نهاية مأساوية لعريس قبل ساعات من حفل زفافه على ملكة جمال.. فيديو

حلمى طولان : الأهلي ما يخسرش ماتشين ورا بعض

الأهلي يرد على غلاف مجلة الزمالك: يد بيبو غير قابلة للكسر

غرفة مواد البناء تشيد بقرار فرض رسوم إغراق على منتجات الألمونيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال في بعض المناطق بـ شمال سيناء

وصية أشرف أبو اليسر وكواليس قبل وفاته.. محامي الطيار يفجر مفاجآت جديدة

هرفع عليك قضية| عمرو أديب يوجه رسالة نارية لـ محمد رمضان.. شاهد

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف .. اعرف الإجابة الشرعية

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

أحمد موسى يطالب بإعدام الخائن محمد عويس وعرض الفيديو في نهاية الاختيار 2

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ