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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على هدافي قمة كرة اليد بين الأهلي والزمالك

صدى البلد

نجح الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي في التتويج بلقب كأس مصر، وذلك بعدما فاز على نظيره الزمالك بنتيجة 26/23، في اللقاء الذي جمعهم على صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم رجال الأهلي بنتيجة 15/11؛ ليستمر التقدم في الشوط الثاني بنتيجة 26/23.

ويستعرض موقع "صدى البلد" لقرائه قائمة هدافي لقاء قمة كرة اليد المصرية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

يعد اللاعب محسن رمضان جناح فريق الأهلي أكثر لاعبي الفريقين تسجيلاً للأهداف برصيد 6 أهداف، يليه كلاً من التونسي أسامة الجزيري وعبد الرحمن فيصل لاعبي الأهلي ويحيى الدرع ومصطفى خليل لاعبي الزمالك بتسجيلها 5 أهداف لكل منهما.

ويأتي ثالثاً في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في المباراة كلاً من، عبد العزيز إيهاب لاعب الأهلي وبكار لاعب الزمالك بتسجيلها 4 أهداف، ثم يحل رابعاً كلاً من إسلام حسن لاعب المارد الأحمر وأحمد الأحمر وخالد وليد لاعبي الفارس الأبيض بتسجيلها 3 أهداف.

ونجح محمد علي حارس مرمى نادي الزمالك في التصدي ل 12 تصويبة، فيما نجح محمد عصام الطيار حارس عرين الأهلي في التصدي ل 10 تسديدات على مرماه.

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