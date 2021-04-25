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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أرز بمذاق جديد

طريقة عمل أرز بالخضار.. تمتعي بفوائده

أرز بالخضار
أرز بالخضار

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل أرز بالخضار بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ومغذي، وبطريقة مبتكرة، مفيدة لأسرتك. 

مقادير أرز بالخضار 

أرز
سمنة
زيت
ماء
بسلة وجزر مسلوق
كوسة 
ملح
صلصة

طريقة تحضير أرز بالخضار

 

* يشوح البصل فى سمنة ثم يضاف بسلة وجزر ثم يضاف ماء مغلى

* ثم تضاف الكوسة ويتبل بملح

* ثم يضاف الأرز ويغطى حتى تمام النضج

فوائد الخضار

تتميز الخضراوات والفاكهة بألوانها الجميلة المتنوعة والتى تدل على ابرز الفيتامينات والعناصر الغذائية المسيطرة عليها مما يساعدنا فى اختيار الطعام المناسب لحالتنا الصحية.

ووفقا لما ذكره موقع "برايت سايد" توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) باستهلاك حوالي 400 جرام من الفاكهة والخضراوات يوميًا، ومن المهم أن يتنوع استهلاك هذه الأطعمة لأنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية التي تساعد في الوقاية من الأمراض،وإليكم أبرز ألوان الخضراوات والفاكهة وخصائصها المحددة.

الأخضر
يوفر فيتامينات أ ، سى، ك، حمض الفوليك، المغنيسيوم، الكالسيوم، الألياف، والكلوروفيل، وبفضل العناصر الغذائية التي يحتويها، يحسن عمل الكبد، ويسرع عملية التمثيل الغذائي لدينا، ويعزز الهضم، ويمنع الإمساك.
 

الأحمر والبنفسجي
يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية ويحتوي على مادة الليكوبين التي تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري ، بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة، تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وتحارب فقدان الذاكرة.

البرتقالي والأصفر
يحتويان على الكثير من فيتامين سي، فهي تعمل على تحسين الجلد ، وتمنع مشاكل البصر ، وتمنع بعض الأمراض مثل الأنفلونزا والسرطان.

الأبيض
يحتوي على معادن مثل السيلينيوم ويحسن جهاز المناعة، يمنع احتباس السوائل ويحمي العضلات.

فوائد الخضار أرز بالخضار طريقة عمل أرز بالخضار طريقة أرز الخضار

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