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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يرد على غلاف مجلة الزمالك: يد بيبو غير قابلة للكسر

مباراة نهائي كأس
مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

رد الحساب الرسمي لكرة اليد بالنادي الأهلي على غلاف مجلة الزمالك عقب تتويج الفريق الأحمر بلقب كأس مصر، على حساب منافسه التقليدي الزمالك بنتيجة (29-26).

 ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على فيس بوك صورة للكابتن محمود الخطيب، وهو يجتمع بلاعبي اليد عقب خسارة لقب الدوري، وعلق قائلا: « الفوز  بكأس مصر بدأ من هنا، عندما تعاهد الجهاز الفني واللاعبون للكابتن محمود الخطيب بتعويض خسارة الدوري والتتويج بكأس مصر .. يد بيبو غير قابلة للكسر".

 

وكانت مجلة الزمالك صدرت غلافها عقب تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري بعبارة: "الكوماندوز أسقطوا يد بيبو".

وأثار غلاف مجلة الزمالك ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن الحساب الرسمي لكرة اليد بالنادي الأهلي عبر "فيس بوك"، كتب معلقاً عقب التتويج بلقب الكأس: "

 

 

 

واقتنص الزمالك لقب الدوري المصري للمحترفين لكرة اليد، الإثنين الماضي، على حساب الأهلي بعد مباراة فاصلة بنتيجة (18-17)، بصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

 

الأهلي يهزم الزمالك.. ويتوج بكأس مصر لرجال كرة اليد

وتوج الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس، بلقب بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 - 2021، عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا حسين زكي بنتيجة 26 - 23.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم "المارد الأحمر" بنتيجة 15 - 11، قبل أن يحافظ على تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني.

أقيم اللقاء مساء السبت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

 

وكان الأهلي قد صعد للنهائي عقب فوزه على نظيره الزهور بنتيجة 33 - 32، فيما تأهل الزمالك للمباراة النهائية عقب فوزه على نظيره هليوبوليس بنتيجة 30 - 29.

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز على الزمالك في نهائي كأس مصر لليد

وأعرب رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن سعادته بالانتصار الذي حققه الفريق الأحمر على الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد بنتيجة 26 - 23.

وأكد عبد القادر ان الأجواء بين الفريقين كانت رائعة في اللقاء وبعد نهايته ولاعبي الزمالك حرصوا على تهنئتنا.

وأضاف :"الخطيب سلم درع الدوري لأحمد الأحمر لاعب الزمالك في اللقاء الماضي والعلاقة بين الناديين أكثر من رائعة".

وشدد على أن المباراة وقبل نهايتها بعشرين ثانية قام لاعبو الزمالك بتهنئتنا في لقطة رائعة".

وواصل :"أهنئ كل جماهير الأهلي بمناسبة مرور 114 على تأسيسه".

الأهلى الزمالك الخطيب التواصل الاجتماعي كرة اليد طارق محروس مواقع التواصل الاجتماعي محمود الخطيب حسين زكي صالة حسن مصطفى

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