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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل قصر النيل.. دينا الشربيني تتصدر السوشيال ميديا بعد اقترابها من حبل المشنقة

صدى البلد

تصدرت دينا الشربيني مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض أحداث الحلقة 12 بـ مسلسل قصر النيل، واقتراب دينا من حبل المشنقة.

كشفت الحلقة 12 عشرة من مسلسل قصر النيل، عن محاولات المقدم خالد نوح (أحمد مجدي) الإيقاع بكاميليا (دينا الشربيني) والقبض عليها بتهمة قتل منصور السيوفي (صبري فواز) ليلجأ إلى التحقيق مع منير (عمرو السعيد) والضغط عليه للاعتراف بمكانها، ولكنه ينكر معرفته بأي شيء، ويتمكن من التواصل معها عن طريق إرسال إحدى صديقاته إليها ليخبرها بأن عليها الهرب والسفر خارج مصر، وأنه سيساعدها في ذلك.

ومع الوحدة التي تعيشها كاميليا، بدأت في التفكير في كل ما حدث، وكيف يتجنب شرور عايدة وعائلة السيوفي، خاصةً وهي أصبحت قريبة أكثر من أي وقتٍ مضي من حبل المشنقة، فهل ستنصت لأخيها وتهرب خارج مصر، أم مازالت تفكر في الانتقام؟

كما تمكّن خالد نوح من العثور على الصناديق الذهبية التي خبئها ممدوح (محمود البزاوي)، بعدما ذهب إليه إلى البلدة ليحقق معه بشأن اختفاء كامليا، ولكن استطاع الإيقاع بأحد أقاربه والذي اعترف بمكان الصناديق الذهبية، فهل نجح أخيرًا خالد نوح من العثور على ثروة فهمي السيوفي (تامر ضيائي).

يعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل: ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة.

دينا الشربيني مواقع التواصل الاجتماعي منصة شاهد منصة شاهد vip تتر مسلسل قصر النيل دراما رمضان 2021

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