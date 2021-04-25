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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس مصر يتصدر التريند بعد تتويج الأهلي على حساب الزمالك

صدى البلد

تصدر "كأس مصر"، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد تتويج الأهلي على الزمالك في بطولة كأس مصر لكرة اليد.

وتوج الأهلي لكرة اليد ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك في النهائي بنتيجة 23-26، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت، بصالة حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر.

ونجح الأهلي في الثأر من الزمالك الذي توج منذ أيام ببطولة دوري المحترفين، بعدما لعبا الفريقين مباراة فاصلة وفاز فيها الفارس الأبيض بنتيجة 18-17.

وكان الزمالك قد صعد إلى الدور النهائي بعد فوزه على هليوبوليس بنتيجة 30-29 مساء الجمعة في الدور النصف النهائي البطولة.

فيما كان قد تأهل الأهلي للدور النهائي بعد الفوز علي نظيره الزهور 33-32 على نفس الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر.

الأهلى بطولة كأس مصر الزمالك كرة اليد تواصل الاجتماعي

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