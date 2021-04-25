عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

فتاوى تشغل الأذهان .. حكم تعويد الأطفال على الصيام في رمضان .. وتطويل الشعر للشباب وارتداء الملابس الممزقة؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

  • حكم تعويد الأطفال على الصيام في رمضان.. الأزهر يجيب
  • هل يجب المضمضة بعد الأكل إذا كان الشخص متوضأً؟ أمين "الإفتاء" يجيب
  • حكم ارتداء الحجاب في رمضان فقط.. دار الإفتاء ترد
  • حكم تطويل الشعر للشباب وارتداء الملابس الممزقة؟ أمين الفتوى يوضح
  • فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام .. البحوث الإسلامية يوضح
     

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نعرض أبرزها في التقرير التالي:


في البداية، أجابت ميادة منير، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال إحدى الأمهات تقول فيه "ما حكم تعويد الأطفال على الصيام في رمضان؟

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الصيام فريضة على كل مسلم عاقل بالغ قادر على الصيام، كما أنه يستحب تعويد الأبناء على الصيام منذ صغرهم إذا كان يقدرون على الصيام ويطيقونه.

وتابعت عضو مركز الأزهر للفتوى: كان الصحابة يعودون أبنائهم على الصيام ويربونهم على ذلك، ومن أدلة ذلك ما روى عن الربيع بنت معوز أنها قالت "فكنا نصوم بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن أي الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه اللعبة حتى الإفطار".

وذكرت أنه يصح الصيام من الصبي المميز، واختلف الفقهاء في سن التمييز، فمنهم من قال سبع سنوات، ومنهم من قال عشر سنوات، كما لا يصح الصيام من الصبي غير المميز، لأنه لا يعرف معنى الصيام ولا ماهيته، كما يعطى الوالدين الثواب العظيم جزاء تعويدهما أبنائهما على الصيام منذ صغرهما وتربيتهم على طاعة الله عز وجل.

 

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجب المضمضة إذا أكلت بعد الوضوء؟ 

وأجاب عن السؤال، الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال عبد السميع،: إن الأكل والشرب لا ينقضان الوضوء، فمن أكل أو شرب بعدما توضأ؛ فوضوؤه صحيح، ولا ينتقض.

 

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم ارتداء الحجاب في رمضان فقط؟

وأجابت دار الإفتاء، بأنه يجب على المرأة المسلمة أن تلتزم بالحجاب الشرعي في رمضان وفي غير رمضان، وهو ما كان ساترًا لكل جسدها عدا وجهها وكفيها بحيث لا يكشف ولا يصف ولا يشف عما تحته ولا يكون لافتًا للأنظار مثيرًا للفتن والغرائز.

 

وذكرت دار الإفتاء، أن شهر رمضان هو شهر توبة وإنابة ورجوع إلى الله تعالى، ويفتح فيه المسلم مع ربه صفحة بيضاء، ويجعله منطَلَقًا للأعمال الصالحات التي تسلك به الطريق إلى الله تعالى، وتجعله في محل رضاه.

وعلى ذلك فعلى المسلم الذي أكرمه الله تعالى بطاعته والالتزام بأوامره في شهر رمضان أن يستمر على ذلك بعد رمضان؛ فإن من علامة قبول الحسنة التوفيق إلى الحسنة بعدها.

 

وتلقى الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا مضمونه: «ما حكم ارتداء الملابس الممزقة وتطويل الشعر؟».

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح عن السؤال قائلا: إن هذه الأمور منها ما هو من خوارم المروءة ومنها ما ليس حراما ومنها ما هو حرام.

 

وأوضح أمين الفتوى أن مجرد تطويل الشعر سواء كان على الموضة أو هو يريد ذلك ليس به حرمة، ما دام الرجل لم يقصد به التشبه بالنساء أو على هيئة تشبه هيئة الفسقة.

 

وأشار، إلى أن الملابس والبناطيل الممزقة من خوارم المروءة أى ليست من كمال الرجولة، خاصة إذا كان القطع فى محل العورة فكيف سيصلى الشخص هكذا.. فلا ينبغى هذا الأمر.

وقال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ينبغي على العقلاء إن يحرصوا على إدراك التكبيرة الأولى «تكبيرة الإحرام» مع الإمام، وعدم التفريط في الأجر الحاصل منها.

واستشهد المجمع، عبر صفحته بـ"فيسبوك" بما روى الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ».

فتاوى تشغل الأذهان الأزهر الاطفال الصيام المضمضة الملابس الممزقة الإفتاء

ترشيحاتنا

حقيقة زيادة إصابات ووفيات كورونا في الصيف.. خبراء يوضحون

تصرفاته تثبت مشاكله النفسية.. حفيدة إسماعيل ياسين تهاجم محمد رمضان

إكرامي : تواجدي مع بيراميدز ليس تحديا لأحد .. وأتمنى تحقيق طموح الفريق

هل يجوز النوم على جنابة في رمضان وحكم تأخير الاغتسال إلى الظهر؟ الإفتاء ترد

تحرك أمريكي عاجل بعد تسجيل أكثر من 300 ألف إصابة بـ كورونا في الهند

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

شكوى للنقابة ومطالبة باعتذار .. محمد رمضان في أزمة بسبب إسماعيل يس

وصية أشرف أبو اليسر وكواليس قبل وفاته.. محامي الطيار يفجر مفاجآت جديدة

رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال في بعض المناطق بـ شمال سيناء

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

تحرك أمريكي عاجل بعد تسجيل أكثر من 300 ألف إصابة بـ كورونا في الهند

هرفع عليك قضية| عمرو أديب يوجه رسالة نارية لـ محمد رمضان.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ