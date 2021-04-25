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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاراتسيف يقصي ديوكوفيتش خارج صربيا المفتوحة للتنس

صدى البلد

خرج نوفاك ديوكوفيتش، من بطولة صربيا المفتوحة للتنس، بعد خسارته أمام رسلان كاراتسيف (7-5 و4-6 و6-4)، ليثأر اللاعب الروسي لهزيمته أمام المصنف الأول عالميا في قبل نهائي أستراليا المفتوحة.

وخرج ديوكوفيتش على نحو مفاجئ من ثاني بطولة على التوالي على ملاعب رملية، بعد هزيمته أمام البريطاني دان إيفانز في الدور الثالث ببطولة مونت كارلو للأساتذة الأسبوع الماضي.

وفشل المصنف الأول عالميا في استغلال العديد من فرص كسر إرسال كاراتسيف في المباراة.

ويلتقي اللاعب الروسي مع الياباني دانييل تارو أو الإيطالي ماتيو بريتيني في المباراة النهائية، مساء اليوم الأحد، في مركز ديوكوفيتش للتنس في وسط مدينة بلجراد على ضفاف نهر الدانوب.


وأثنى ديوكوفيتش على كاراتسيف بعد ليلة وصفها بأنها للنسيان.

وقال ديوكوفيتش في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "كل التحية لكاراتسيف، كان جريئا واستحق الفوز. ربما لن أتمكن من تذكر كل المرات الرائعة التي تبادلنا فيها التسديدات في هذه المباراة لأنني خسرت".

وأضاف "لست سعيدا بأدائي، لقد قاتلت لكنه سدد ضربات رائعة في كل مرة كان بحاجة إلى ذلك".

وتابع "لم أكن محظوظا في بعض الأحيان، الأمر يتعلق بتسديدة واحدة أو اثنتين ولكن كان لدي الكثير من لحظات الصعود والهبوط في المباراة".

وقال كاراتسيف "هذا بالتأكيد أهم انتصار في مسيرتي. في بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن شعرت وكأنني ألعب ضد حائط، لكن الوضع كان مختلفا اليوم وكنت في غاية التركيز".

 

نوفاك ديوكوفيتش بطولة صربيا المفتوحة للتنس أمام رسلان كاراتسيف نهائي أستراليا المفتوحة ملاعب رملية

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