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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز على إنبي.. السولية بصحبة نجوم الأهلي في ليلة رمضانية

صدى البلد

نشر عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بصحبة العديد من لاعبي القلعة الحمراء، عقب الفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وظهر السولية في الصورة بصحبة وليد سليمان ومحمد الشناوي وكريم نيدفيد ووليد سليمان وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومروان محسن وحمدي فتحي وناصر ماهر وسعد سمير.

وعلق السولية على الصورة التي نشرها بإيموشن النسر وهلال رمضان.

وسجل السولية الهدف الثالث في فوز الأهلي على إنبي، فيما وقع حسين الشحات ومحمد شريف على الهدفين الأول والثاني.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 33 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري.

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محمد الشناوي السولية مروان محسن سعد سمير حسين الشحات النادي الأهلي سوشيال ميديا

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