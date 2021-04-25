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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. إصابة نجم الزمالك بكورونا .. تحديد موقف ميسي من أولمبياد طوكيو .. والزمالك يقلل من فوز الأهلي بكأس مصر لليد

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية، ونستعرضها على النحو التالي:


طبيب الأهلي يوضح موقف محمد شريف بعد استبداله أمام إنبي
 

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة محمد شريف لاعب الفريق مطمئنة، وأنه جاهز مع الفريق بصورة طبيعية خلال التدريبات.


أول تعليق من الأهلي بعد الفوز على الزمالك في نهائي كأس مصر لليد

أعرب رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن سعادته بالانتصار الذي حققه الفريق الأحمر على الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد بنتيجة 26 - 23.

يد الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي: قيمة الدوري أكبر من الكأس

أكد حمادة عبد الباري رئيس جهاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك، إنه كان بإمكانه الاعتراض على مواجهة الأهلي بسبب مشاركة إبراهيم المصري، على الرغم من اشتباه إصابته بفيروس كورونا.

 

موسيماني: الأهلي قدم مباراة جيدة أمام إنبي وأنهينا اللقاء في الشوط الأول

أبدي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد بتروسبورت والمرحلة من الجولة الـ١٣ في بطولة الدوري الممتاز.


إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تعرض محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق للإصابة بفيروس كورونا.


مدرب الأرجنتين بـ أوليمبياد طوكيو: مجموعتنا مع مصر الأصعب.. وأحترم الجميع

أكد فيرناندو باتيتسا، مدرب منتخب الأرجنتين الأولمبي، أن مجموعته في أولمبياد طوكيو مع مصر وإسبانيا وأستراليا هي الأصعب.


موقف ضم ليونيل ميسي وأجويورو لـ منتخب الأرجنتين الأولمبي في الأولمبياد

تحدث فرناندو باتيستا المدير الفني لمنتخب الارجنتين الأولمبي عن استدعاء ليونيل ميسي وأجويورو لتمثيل المنتخب في أولمبياد طوكيو القادمة.

الأهلي يرد على غلاف مجلة الزمالك: يد بيبو غير قابلة للكسر

رد الحساب الرسمي لكرة اليد بالنادي الأهلي على غلاف مجلة الزمالك عقب تتويج الفريق الأحمر بلقب كأس مصر، على حساب منافسه التقليدي الزمالك بنتيجة (29-26).

حلمى طولان : الأهلي ما يخسرش ماتشين ورا بعض

أكد حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، أنه لم يتوقع البداية المهزوزة من جانب فريقه خلال مباراة الأهلي، والتي شهدت تسجيل هدفين في انطلاقة المباراة للمارد الأحمر.


إكرامي : تواجدي مع بيراميدز ليس تحديا لأحد .. وأتمنى تحقيق طموح الفريق
أعرب شريف إكرامي، حارس مرمي فريق نادي بيراميدز، عن سعادته بعد فوز فريقه علي الاتحاد السكندري  بهدفين دون رد، ضمن الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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