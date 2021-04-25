بملابس كلاسيك .. نسرين إمام تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

حرصت الفنانة نسرين إمام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت نسرين إمام في الصور بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ارتدت بليزر باللون الأسود ومطرز من ناحية الأكتاف، ونسقت معه سترة قطنية و بنطلون بنفس اللون مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت نسرين إمام حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وبم تتكلف في أرتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.

أما من الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل نسمة منصور مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، فما أعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها.

