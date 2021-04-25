أخبار التكنولوجيا.. واتساب يستعد لإطلاق ميزة مهمة لمستخدميه.. وهاتف شاومي Mi Mix Fold يستطيع الصمود 10 سنوات

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

ثغرة أمنية تهدد 1.5 مليار مستخدم لهواتف آيفون حول العالم



اكتشف فريق من الباحثين ثغرة أمنية خطيرة فى هواتف آيفون، من الممكن أن تسمح للمتسللين باستغلالها للتجسس على بيانات الملايين من مستخدمي أجهزة آبل المحمولة.

معلومات لا تعرفها عن مجموعة الهاكرز الساخرة من آبل



خلال الساعات الماضية، استيقظت شركة آبل الأمريكية على كارثة ربما هى الأكبر فى تاريخها، حيث نشر مجموعة من الهاكرز تدعى REvil مستندات تحوى معلومات حساسة للغاية من داخل الشركة، حيث طالبت المجموعة آبل بدفع 50 مليون دولار كفدية وإلا فستفرج عن ما تملكه للعالم.

شاهد.. شركة صينية تحتفل بذكرى إطلاق إحدى ألعابها بطريقة مبتكرة



لجأت شركة ألعاب صينية شهيرة، لطريقة جديدة ومبتكرة للاحتفال بمرور عام على إطلاق أحد ألعابها، حيث استخدمت طائرات بدون طيار “درونز” لوضع رمز الاستجابة السريع QR قابل للمسح في السماء كجزء من حملتها الإعلانية الجديدة.

عطل مفاجئ يضرب تطبيق فيسبوك ماسنجر في عدد من دول العالم



يعانى عدد كبير من مستخدمي تطبيق المراسلة الفورية التابع لموقع فيسبوك Facebook Messenger، في عدد من دول العالم من عطل في عدد من خدمات التطبيق.

شاهد .. يمكنك ارتداءه.. سونى تطلق أصغر مكيف فى العالم بسعر مناسب



يبدو أن العملاق اليابانى، شركة سونى، لديها حل بسيط وبسعر مناسب لحل مشكلة الخروج فى درجات الحرارة المرتفعة، حيث أعلنت الشركة عن إطلاق جهاز Reon Pocket 2 ، وهو عبارة عن مكيف صغير للغاية قابل للارتداء، حيث يعتبر الأصغر فى الحجم على الإطلاق، ويقوم بتبريد الجسم فى ظل درجات الحرارة المرتفعة.

واتسآب يستعد لإطلاق ميزة مهمة لمستخدميه قبل تفعيل سياسة الخصوصية



يعمل تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp واتسآب، على إصدار عدد كبير من الميزات والتحسينات الخاصة به، ومعالجة بعض المشكلات، وذلك قبل أيام من تفعيل سياسة الخصوصية الجديدة، والتي أغضبت كثيرا من المستخدمين.



رقم قياسي جديد.. هواتف iPhone 12 تحقق 61 % من مبيعات آبل



استطاعت هواتف iPhone 12 من شركة آبل الأمريكية، تحقيق مبيعات بحوالى 61 % من إجمالى مبيعات الشركة، وهو أمر سيجعلها على قمة المنتجات الأكثر مبيعا وتحقيقا للأرباح على مدار تاريخ الشركة.

شاومى تتحدى.. هاتف Mi Mix Fold يستطيع الصمود 10 سنوات



قامت شركة شاومى الصينية، بإخضاع هاتفها القابل للطى Mi Mix Fold، بعدد من اختبارات المتانة للكشف عن مدى قدرة الهاتف للتحمل من خلال عدد من الاختبارات الصارمة، لفترة استمرت حوالى 7 أيام .

هواوي تستعد لإطلاق أقمار صناعية لاختبار تقنية 6G



كشفت تقارير أن شركة هواوى الصينية تستعد لإطلاق قمرين صناعيين بالتعاون مع عدد من الشركات الصينية الأخرى، فى شهر يوليو القادم، وذلك لاختبار تقنية الجيل السادس من الاتصالات 6G فى إطار السباق التكنولوجى مع الولايات المتحدة.

تسريبات تكشف سعر ومواصفات تابلت Galaxy Tab S8 Plus من سامسونج



كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق جهاز التابلت Galaxy Tab S8 Plus فى النصف الثانى من العام الحالى 2021 ، حيث سيأتى بسعر مرتفع نسبيا على عكس تابلت Galaxy Tab A7 Lite المتوقع إطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة بسعر رخيص للغاية.

قبل إطلاقها بساعات.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتف Vivo V21 5G

كشفت تسريبات جديدة مواصفات سلسلة هواتف vivo V21 من شركة فيفو الصينية، وذلك قبل إطلاقها بساعات فى عدد من الدول فى ماليزيا، ثم إطلاقها يوم 29 أبريل القادم فى الهند ، وبعدها بأيام قليلة فى الأسواق العالمية، حيث ستأتي الهواتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .