ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الأحد .. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

عرض برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي"، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم الأحد 25-4-2021 في مصر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19والعظمى 36

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 15 والكبرى 24

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 17والعظمى 31

درجات الحرارة في بني سويف الصغرى 21 والكبرى38

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 22 والكبرى 38

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 26 والكبرى 39

درجات الحرارة في حلايب الصغرى24 والكبرى 31

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 24 والكبرى 38