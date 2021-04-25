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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ذكرى التحرير.. اليوم افتتاح منطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد في العريش

افتتاحات العيد القومي
افتتاحات العيد القومي بشمال سيناء

 يفتتح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد،  منطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد بمدينة العريش، بحسب برامج المحافظة  للاحتفال لأعياد تحرير  سيناء.

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه سيتم كذلك افتتاح محطة تعبئة اسطوانات الغاز  ومطحن الكرام لإنتاج الدقيق.

وأضاف اللواء شوشة، أنه  تم الانتهاء من  تنفيذ سور حول المنطقة، لبدء العمل في الورش المملوكة للمواطنين، وذلك لتقديم خدماتها المترددين عليها، حيث سيتم تنفيذ برنامج نقل الورش من داخل العاصمة العريش لتشغيلها إلي جانب  الورش الموجودة بالفعل داخل المنطقة بمجرد افتتاحها في العيد القومي للمحافظة أبريل 2021م.

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في ذكرى تحرير سيناء.. افتتاح 3 مشروعات خدمية جديدة بالعريش

مجمع للصناعات بتكلفة 50 مليون جنيه 

ولفت إلي انه يجري  اقامة مجمع للصناعات الصغيرة بمنطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد بتكلفة نحو ٥٠ مليون جنية ، والذي يضم ٤٧ ورشة صناعية في مختلف القطاعات ، بمشتملاتها ، بمواصفات المناطق الصناعية علي مستوي الجمهوريه علاوة علي المرافق والخدمات والبنية التحتية لتشغيل الورش.

وأشار إلي أنه   تم الانتهاء من وضع أساسات ٢٧ ورشة صناعية ، ويجري عمل تسوية الأرض لـ 20 ورش أخري.


 

 


منطقة الصناعات

اليوم افتتاح الصناعات المساعيد العريش

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