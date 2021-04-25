تحرير 130 محضراً لعدم ارتداء الكمامة بسوهاج

كثفت الوحدات المحلية بجميع مراكز محافظة سوهاج، حملاتها على المحلات التجارية والمقاهي والنوادي والكافيهات، لليوم الخامس على التوالي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المُستجد بين صفوف المواطنين.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير 130 مُخالفة لعدم ارتداء الكمامات ومصادرة 63 شيشة وغلق وتشميع 6 مقاهي، وذلك بمركز طهطا شمالي الإقليم.

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وذلك على أن تستكمل باقي المراكز حملاتها اليومية للتأكد من التزام المواطنين، حرصًا منهم على صحة وسلامة الأهالي والابناء.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدى.