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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإيطالي .. يوفنتوس يسعى للثأر من فيورنتينا

فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس

يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره فيورنتينا، اليوم، الأحد، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو،  للثأر من فيورنتينا، بتحقيق الفوز في مباراة، ومواصلة الزحف نحو الوصافة.

كان يوفنتوس خسر أمام فيورنتينا بثلاثة نظيفة، في مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الإيطالي.

على الجانب الآخر يتسلح فيورنتينا بعامل الأرض، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام يوفنتوس، تبعده خطوة جديدة عن منطقة الهبوط، وتزيد من حظوظه في البقاء، في مسابقة الدوري الإيطالي، الموسم المقبل.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد فيورنتينا في المركز الـ 14 بـ 33 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإيطالي بينفينتو مع أودينيزي، إنتر ميلان مع هيلاس فيرونا، كالياري مع روما، أتلانتا مع بولونيا.

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