قلبي اطمأن يفتح طاقة أمل جديدة أمام مرضى المهق.. فيديو

أمل جديد

عرض برنامج "قلبي اطمأن" في الحلقة الثانية عشر من الموسم الرابع، أهم المبادرات التي تم تصويرها طوال هذا الموسم، وهي مبادرة لدعم ومساعدة أصحاب مرض المهق.

وافتتح غيث مقدم البرنامج الحلقة ببعض الكلمات عن معاناة أصحاب هذا المرض في حياتهم قائلًا: "لم يختاروا اختلافهم عن بني جنسهم بل كان قدرهم؛ مع ذلك يواجهون منذ ولادتهم أخطارًا شديدة وتمييزًا ويعيشون الصعوبات والقلق والخوف طيلة حياتهم ويستغلهم المشعوذون نتيجة لخرافات ومعتقدات محرمة، ويقال إن 40 عامًا هو متوسط العمر الذي يمكن أن يصلوا إليه، مضيفًا أن حياتهم مليئة بالخوف والعنف والاضطهاد والقتل، فقط لأنهم خلقوا مختلفين عن غيرهم".

وبدأ غيث بكلمته المعتادة "بسم الله نبدأ سعادات جديدة، وقدم بطاقة سعادة لطفلة تدعى ڤالنتينا مصابة بالمهق وتعيش مع جدتها في غرفة صغيرة مستأجرة في أحد البيوت، كاتبًا فيها انتي تستحقين السعادة سنوفر لكي مصاريف الدراسة كاملة حتى التخرج وسيكون لديكم بيت خاص بكم، أنتم تستحقون".

وقدم غيث العديد من بطاقات السعادة لأصحاب مرض المهق لاستكمال دراستهم حتى التخرج وقام بتوفير منازل جيدة لهم ،والعديد من الوظائف والمشاريع لتكون مصدر عون ودخل رئيسي يعيشون منها.

وأضاف غيث أن معظم الأطفال المصابين بهذا المرض يتخلى عنهم ذووهم ولا يعترف بهم لأنهم يعتبرونهم وصمة عار ونذير شؤم.

جدير بالذكر أن برنامج قلبي اطمأن" يعرض خلال شهر رمضان، ويتيح للمشاهد الفرصة لعيش تجربة اجتماعية مع "غيث"، الشاب الذي يبحث في أماكن مختلفة من العالم عن أشخاص ضاقت بهم الأرض ليغير حياتهم نحو الأفضل، ويمكنهم من التغلب على مشقات الحياة.