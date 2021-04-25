انتحار عامل شنقاً داخل منزله بقنا

تخلص عامل من حياته بالانتحار شنقاً، داخل منزله بقرية عزب المصرى التابعة لمركز دشنا بقنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بالعثور على جثة رمضان أحمد علي ٥٧ عاماً، مشنوقا داخل منزله بقرية عزب المصرى.

تبين من التحريات الأولية، أن المتوفي يعانى من أزمة نفسية دفعته إلى التخلص من حياته شنقاً.

من جانبه، دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.