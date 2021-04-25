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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتحار عامل شنقاً داخل منزله بقنا

جثة
جثة

تخلص عامل من حياته بالانتحار شنقاً، داخل منزله بقرية عزب المصرى التابعة لمركز دشنا بقنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بالعثور على جثة رمضان أحمد علي ٥٧ عاماً، مشنوقا داخل منزله بقرية عزب المصرى.

تبين من التحريات الأولية، أن المتوفي يعانى من أزمة نفسية دفعته إلى التخلص من حياته شنقاً.

من جانبه، دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

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