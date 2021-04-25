مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان.. أبرز اهتمامات زراعة البرلمان اليوم

تواصل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد،استكمال نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة،عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها مساء غد الاثنين -مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ،طه الناظر، بشأن سرعة توصيل الغاز الطبيعي لقرى (الفنت الغربية، صفط النور، صفط العرفا، نزلة أقفهص، عزبة جرجس، أقفهص، الكنيسة،مركز الفشن بمحافظة بنى سويف خاصة وأنه تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي لهذة القرى .

كما تناقش اللجنة، طلب إحاطة من النائب عبد الحكيم مسعود،بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لقرى (بنى عدي – الرياض– دلاص – دنديل) مركز ناصر، وقرية (الميمون ) مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف رغم أنه تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى لها.

كما تناقش طلب إحاطة من النائب عادل عامر، بشأن عدم مد خدمة الغاز الطبيعي بقرى (الشرفا – المنيرة – كفر عليم– شبرا شهاب – الحوالة – الأخمين – باسوس – أبو الغيط – الشيمى) رغم انتهاء أعمال البنية التحتية بهم، وسرعة الانتهاء من تركيب خط الغاز الرئيسي من أمام قرية الخرقانية وحتى قريتى أبو الغيط وباسوس بالوحدة المحلية بالمنيرة – مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

ومن النائبين: محمد نجيب خالد، ومجدى الأمير، بشأن تأخر تنفيذ وتركيب خطوط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل في مراكز ( الجمالية، ميت سلسيل، منية النصر، الكردي، المنزلة، المطرية) شمال محافظة الدقهلية رغم أنه كان مقرراً التوصيل عام 2015.

كما تناقش اللجنة خلال إجتماعها مساء الثلاثاء المقبل ، -مناقشة طلبى إحاطة الأول من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن عدم إنشاء مصنع لتدوير القمامة بقرى شرق النيل التابعة لمركزي مغاغة وبنى مزار حتى بندر المنيا بمحافظة المنيا، مما يتسبب في تلوث مياه نهر النيل وإصابة المواطنين بالأمراض المزمنة.



والثانى من النائب أحمد سعد حلمي، بشأن تضرر الأهالي بمناطق (عرب أبو ساعد والشوبك والمنيا والشرفا) بمركز الصف بمحافظة الجيزة من انبعاثات روائح كريهة وغازات مضرة من مصنعي السماد والريش.

وتناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعاتها اليوم الأحد - قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الصناعة، والخطة والموازنة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها مساء غد الاثنين ، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن فقد محطة الزهراء لتربية الخيول لمكانتها وريادتها العالمية لقصور أداء الهيئة العامة للخدمات البيطرية في استيفاء المطالبات الواردة بتقرير السوق الأوروبية لعام 2010 الأمر الذي أدى لوقف صادرات المحطة للدول الأوروبية والعربية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن عدم الشفافية في الإعلان وإجراء مزاد بقطاع الزراعة الآلية، والذى أعلن عنه بالموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة وليس بإحدى الجرائد الرسمية.

وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها مساء الثلاثاء المقبل،مناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من السيد النائب شحاته أبوزيد، بشأن: تضرر أهالي مركز أطفيح من تعرض خزان السيول للانهيارات،عدم وصول المياه لترعه ري زمام قرية الكريمات.

كما تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمين من النائب عادل عامر، بشأن توقف مشروع ري الشرفا والمنيرة بمركز القناطر الخيرية عن العمل بسبب الإهمال وسوء الإدارة وعدم تنفيذ برامج الصيانة الدورية للمعدات، والطلب الاخر حول عدم تغطية أجزاء من الترع والمصارف التي تمر داخل الكتلة السكنية بقرى مركز القناطر محافظة القليوبية.