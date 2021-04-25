لأول مرة .. ظهور بوجاتي لا فواتور نوار فى الطريق العام

أعلنت شركة بوجاتى الفرنسية لصناعة السيارات الخارقة عام 2019 ، عن كشفها الجديد وهو سيارة لا فواتور نوار ، ولكن كانت نسخة استعراضية بحته من الشركة لاستعراض قوتها السوقية.

وقالت شركة بوجاتى فى عام 2019 إن السيارة لا فواتور نوار ستحتاج إلى عامين ونصف لإنهاء تطويرها وتسليمها لمشتريها، ولكن كانت الشركة صادقة فى هذا الحديث، بعد رصد صور لهذه النسخة على أرض الواقع.

وبالفعل تم رصد عدد من الصور لنسخة إنتاجية من لا فواتور نوار لأول مرة على أرض الواقع يوم 21 أبريل الماضى بالقرب من مصنع بوجاتى، وشوهدت السيارة وهي تتجول على طريق عام، حيث يتم اختبارها قبل تسليمها إلى مالكها الثري.

والجدير بالذكر أن السيارة بوجاتي لا فواتور نوار، هى نسخة حديثة من السيارة الكلاسيكية بوجاتي SC أتلانتيك 57 التي فُقدت خلال الحرب العالمية الثانية، ويبلغ سعرها 12.45 مليون دولار قبل احتساب الضرائب، لكن رئيس بوجاتي، ستيفان وينكلمان، قال إن السيارة بيعت مقابل 18.68 مليون دولار خلال طرحها في عام 2019 مع احتساب الضرائب.

ولمعرفة سبب ثمنها الباهظ ، فقد أكدت الشركة أن هيكل بوجاتي لا فواتور نوار مصنوع يدوياً من ألياف الكربون مثل ديفو، وتستمد قوتها من نفس المحرك W16 رباعي التوربو سعة 8.0 لتر بقوة 1,500 حصان و1,600 نيوتن.متر من عزم الدوران مثل شيرون وشيرون سبورت.

كما جعلت شركة بوجاتي المقصورة الداخلية لطراز لا فواتور نوار الفريد سرا ، حتى الكشف الرسمى عنها خلال الايام القادمة، ومن المتوقع أن يكون ذات تكنولوجيا عالية وحديثة بشكل مخيف.