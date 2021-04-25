مياه مطروح: إقامة محطة لإزالة الحديد والمنجنيز بتكلفة ١٦ مليون جنيه بسيوة

تفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أحد المواقع المقرر تخصيصها لإقامة محطة لإزالة الحديد والمنجنيز جديدة بقرية المراقي فى مدينة سيوه الواقعة على بعد ٣٠٠ كم جنوب غرب مطروح .

وأكد رئيس شركة مياه مطروح أن الزيارة التفقدية بهدف تحديد موقع لإنشاء محطة إزالة الحديد والمنجنيز بطاقة إنتاجية 5000 م3/اليوم بتكلفة مالية قدرها ١٦ مليون جنيه،موضحا أن تنفيذ المحطة الجديدة يأتى ضمن مشاركة الشركة فى مبادرة رئيس الجمهورية"حياة كريمة ".



وأضاف أن الشركة تنفذ عدد ٤ محطات تحلية جديدة بطاقة إنتاجية ١٠٠م٣/يوم فى كل من منطقة "فوكة وكشوك عميرة وشماس والحلازين" بتكلفة اجمالية ٣٢ مليون جنية، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة السلام بمدينة الحمام بتكلفة ٣ مليون جنية ومحطة تحلية كلية الزراعة بفوكة بطاقة إنتاجية ٥٠م٣/يوم بتكلفة ٤ مليون جنية ضمن مبادرة حياة كريمة.



جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة استهدفت فى مرحلتها مشروعات الصرف الصحى بثلاثة قري، هى: (سيدي شبيب، وزاوية العوامة، وابو مزهود) بتكلفة إجمالية ٣١ مليون جنيه.