طقوس وعادات مصرية في احتفالات الغربية بشهر رمضان

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الاحتفالية بشهر رمضان المبارك بمحافظة الغربية، حيث شهد نادي السكة الحديد بمدينة طنطا فعاليات الليلة الرابعة على التوالي من احتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية، والتي تضمنت على العديد من الفقرات، بدأت بقراءة بعض السور من آيات الذكر الحكيم، تلاها باقة متنوعة من الأناشيد والابتهالات الدينية في مدح رسول الله قدمها الشيخ محمد المصري، وألقى الشاعر الشاب محمد مرجان باقة من الأبيات والقصائد الشعرية لأخر أعماله الأدبية، نال بها استحسان الجمهور الذي طالبه بسماع قصيدته الشهيرة "دوبلير".

عقدت محاضرة بعنوان "طقوس وعادات مصرية في رمضان" تناولت خلالها مدربة التنمية البشرية سارة الضويقي ذكريات وطقوس وعادات شهر رمضان في التراث المصري القديم، مؤكدة أن لها وقع خاص في عقل ووجدان المصريين، حيث يحظى الشهر الكريم على مدار التاريخ باهتمام بالغ من الناس، إعدادا، وتجهيزا، واستقبالا، كما أشارت الى أن تلك العادات والتقاليد والذكريات، سجلتها روايات واعمال مشاهير الأدباء، وفى مقدمتهم نجيب محفوظ، وتابعت "التراث المصري زاخر بالمظاهر والعادات التي تعكس عمق الشخصية المصرية، ومنها وحوي يا وحوي، حالو يا حالو، المسحراتي، مدفع رمضان، والكنافة"، مؤكدة أنها عادات ارتبطت بشهر رمضان، ومزجها الشعب المصري، وتوارثها، لتصبح سمة أساسية للشهر الكريم.