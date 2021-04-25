طيعزز المناعة و يحافظ على القلب .. فوائد عصير التمر الهندى

عصير التمر الهندي من المشروبات التي توجد في كل منزل خلال شهر رمضان، يتمتع عصير التمر الهندي بمذاقه اللذيذ بالإضافة إلي إحتوائه على العناصر الغذائية و الفيتامينات.

قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية ونحافة، أن يحتوي الكوب الواحد من عصير التمر الهندي علي ما يعادل ٢٨٠ سعر حراري، كما كشفت بعض الفوائد الصحية التي يكتسبها الجسم عند تناول عصير التمر الهندي ...

- ملين طبيعى

عصير التمر الهندى ملين خفيف، يستخدم لعلاج اضطرابات الصفراء، ويساعد الجسم على محاربة الالتهابات الفيروسية مثل البرد والحمى.



- العناية بالعين

يمكن استخدام عصير لب التمر الهندى لعلاج التهاب الملتحمة، يتم تحضير قطرات العين، بالطريقة التقليدية باستخدام بذور التمر الهندى لعلاج متلازمة جفاف العين.



- الحفاظ على صحة المعدة

يعالج عصير التمر الهندى أمراض الأمعاء الالتهابية مثل التهاب القولون التقرحى، ومرض كرون، ويساعد لب التمر فى علاج قرحة المعدة وأحماض المعدة.



- مفيد لمرضى السكر

يحتوى عصير لب التمر الهندى على خصائص تمنع الكربوهيدرات، وهذا يقلل مستويات الجلوكوز فى الدم لمرض السكر بعد الوجبات، كما يساعد على خفض مستويات السكر فى الدم، ويمنع الضرر التأكسدى فى البنكرياس المرتبط بمرض السكر.



- تعزيز جهاز المناعة

يحتوى عصير التمر هندى على مضادات الأكسدة المفيدة للصحة و يحتوي علي فيتامين سي كما أنه يحسن جهاز المناعة والمشاكل الأخرى المتعلقة به مثل البرد والسعال وإلإنفلونزا .



- الحفاظ على صحة القلب

هذا العصير له القدرة على منع عملية أكسدة الكوليسترول، والتى يمكن أن تمنع الالتصاق بجدران الشرايين وانسدادها، ما يؤدى إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم.