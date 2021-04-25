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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية: حملات لرفع الإشغالات بالباجور وقويسنا وغلق مراكز دروس خصوصية

صدى البلد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة مكبرة لرفع كفاءة شوارع المدينة وإزالة الإشغالات وذلك بالتنسيق  مع الجهات الأمنية والمعنية ،.

حيث أسفرت الحملة عن تحرير (7) محاضر إشغال طريق وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات .

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وفى مركز ومدينة قويسنا تم تنظيم حملة ليلية مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع ومداخل المدينة لتسهيل الحركة أمام المواطنين وكذا تنفيذ حملة نظافة ليلية بشوارع السويس ومحمود سيبويه والخامس عشر من مايو بالمدينة فضلاً عن رفع نواتج الهدم والحفر بشوارع خطة الرصف المدرجة تمهيداً لبدء أعمال الرصف للارتقاء بمستوى البنية التحتية للطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.


وتفعيلاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بشن حملة موسعة على السناتر ومراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارة التعليمية، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من السناتر التعليمية بنطاق المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والحد من التجمعات.

حملات لإزالة الاشغالات بشوارع محافظة المنوفية


وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة في تكثيف حملاتها المكبرة لفرض سيادة القانون حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

اخبار المحافظات محافظة المنوفية حملات إزالة الإشغالات

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