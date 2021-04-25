الملكي يرفض الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد مع بيتيس

رفض فريق ريال مدريد تقاسم صدارة الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد “ مؤقتا”، بعد التعادل مع ريال بيتيس سلبيا، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 33.

وشهد الشوط الأول،سيطرة لاعبي ريال مدريد على مجريات اللعب،وكانت أخطر محاولاتهم عن طريق البرازيلي رودريجو جويس في الدقيقة 26 عندما اخترق دفاعات بيتيس من الجهة اليسرى ومن ثم تسديد الكرة بقوة، لكن برافو حارس مرمى بيتيس تصدى لها ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة ريال مدريد، واستمر مسلسل إهداره للفرص أمام دفاعات بيتيس القوية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 71 في المركز الثاني ورصيد بيتيس للنقطة 50 في المركز السادس.



ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس:

1- أتلتيكو مدريد: 73 نقطة

2- ريال مدريد: 71 نقطة

3- برشلونة: 68 نقطة

4- إشبيلية: 67 نقطة

5- ريال سوسيداد: 50 نقطة

6- ريال بيتيس: 50 نقطة

7- فياريال: 49 نقطة

8- غرناطة: 42 نقطة

9- أوساسونا: 40 نقطة

10- أتلتيك بلباو: 38 نقطة

11- سيلتا فيجو: 38 نقطة

12- ليفانتي: 38 نقطة

13- قادش: 37 نقطة

14: فالنسيا: 36 نقطة

15- خيتافي: 31 نقطة

16- ألافيس: 31 نقطة

17- إلتشيه: 30 نقطة

18- بلد الوليد: 29 نقطة

19: هويسكا: 27 نقطة

20- إيبار: 23 نقطة