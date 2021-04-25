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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ليس لـ سُمها مصل .. احذروا شراء هذه السمكة من الأسواق

سمك الأرانب
سمك الأرانب

حذر الدكتور عصام إبراهيم وكيل معهد بحوث الحيوان،  من شراء أسماك الأرنب السامة "سمك القراض" من الأسواق قبل شم النسيم . 

واضاف "إبراهيم" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن أسماك القراض "سمك الأرانب سام جدا ومحظور صيده فى مصر ،كما أنه لا يتم استيراده من الخارج نظرًا لخطورته .

وكشف الدكتور صلاح حجازي خبير الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة، عن المواصفات التي تميز سمك القراض "الأرنب " حتى يتجنبها المواطنون  موضحا أنها تعيش في البحرين الأحمر والمتوسط في قاع البحر.

وأضاف "حجازى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه قد يسبب سمها الوفاة في خلال 6 إلى 8 ساعات فالسم الموجود في السمكة هو سم «تيترودوتوكسي» وليس له مصل للشفاء حتى الآن.


 وأشار "خبير الاستزراع السمكى" أنه أطلق عليها هذا الاسم لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب، كما أنها تملك غددًا عالية السمية تشكل خطرا على حياة من يتناولها، مضيفا أتها تُسمى أحيانًا أخرى بـ ”النفيخة” وذلك لأنها تقوم بنفخ نفسها إذا شعرت بخطر كالصيد.

ووصف سمك القراض بكونها رمادية اللون وذات عيون كبيرة داكنة، وطولها يصل إلى 53 سم بعد النمو، كما  تتميز بزعانفها القوية.

 

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