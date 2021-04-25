الإمارات تحصد المراكز الأولى بمؤشرات التنافسية العالمية بمجال جودة البنية التحتية للاتصالات

حصدت دولة الإمارات، المراكز الأولى عالميا في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية التي تقيس تطور وجودة البنية التحتية للاتصالات حول العالم للعام 2020.

جاء ذلك في تقرير أصدرته "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية " تحت عنوان " الإمارات دولة رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2020 " وتضمن أهم النتائج التي حققتها الدولة في قطاع الاتصالات العام الماضي اعتمادا على الأرقام والمؤشرات الصادرة عن منظمات دولية معنية ومتخصصة في إصدار المؤشرات ذات الصلة وذلك في إطار جهود الهيئة التي تساهم من خلالها في 17 تقريرا من تقارير التنافسية العالمية تحوي 142 مؤشر تنافسية.

ورصد التقرير بالأرقام و الحقائق أبعاد الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الاتصالات في ريادة الدولة وذلك تجسيدا لرؤية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية التي تنص على أن الإمارات دولة رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي الرؤية التي تتناغم مع توجهات الدولة بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات.

وركز التقرير على أهم النتائج التي حققتها الدولة في الكثير من المؤشرات العالمية والتي تدل على نجاح قطاع الاتصالات في الدولة في تحقيق أهدافه العالمية.

وبحسب التقرير،حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عالميا في معدل اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتنقل لكل مائة نسمة ومؤشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأثيرها في التطور التكنولوجي.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالميا أيضا في مؤشر المنافسة في قطاعي الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وشراء الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة والمركز الأول عالميا أيضا في سرعة النطاق العريض المتنقل، ونسبة النفاذ لشبكة الألياف الضوئية الواصلة للمنازل.

وحافظت الدولة على المركز الأول عالميا في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية التي تقيس تطور وجودة البنية التحتية للاتصالات في العالم.. وفي هذا الصدد حلت الإمارات بالمركز الأول عالميا في نسبة تغطية شبكة الهاتف المتحرك للسكان و الوصول لخدمة الهاتف المتحرك.

وبحسب التقرير، واصلت دولة الإمارات صدارتها العالمية في مؤشرات التنافسية التي تقيس معدل الاشتراكات في إنترنت النطاق العريض المتنقل وخدمات الهاتف المتحرك في دول العالم إذ حلت في المركز الأول عالميا في مؤشر اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتنقل ومؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك.