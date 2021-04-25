السعادة الحقيقية في بيتي.. تصريح يثير الجدل لممثلة شهيرة مرشحة للفوز بالأوسكار

قبل ساعات من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021

قبل ساعات قليلة من انطلاق النسخة الـ93 من حفل توزيع جوائز Oscars 2021 أثارت الممثلة البريطانية كاري موليجان الجدل بعد ترشيحها بقوة أن تكون ضمن الفائزين بالجائزة عن دورها في فيلم «Promising Young Woman».

وأعربت «موليجان» لصحيفة «Sunday Mirror » أنها تجد سعادتها الحقيقة وسط أطفالها في المنزل عن العمل، وأنه تحرص دائمًا عن أن تكون الأولوية لأفراد عائلتها.

وأوضحت كاري موليجان أنها تحب عملها وتراه أفضل عمل في العالم، لكن لا يمكن أن يكون الأمر أكثر أهمية من الجلوس مع أطفالها بالمنزل ومشاركتهم تفاصيل يومهم.

ويناقش فيلم «Promising Young Woman» قصة طالبة طب أصيبت بصدمة بعد تعرضها لحادث مأساوي في صغرها وتسعى للانتقام من كل من يأتي في طريقها.

وتزوجت كاري موليجان صاحبة الـ 35 عامًا من المغني والعازف البريطاني ماركوس مومفورد، ذات الـ 34 عامًا، عام 2012، ولديهما طفلين: إيفلين ، 5 سنوات، وويلفريد، 3 سنوات.

ويعد هذا هو الترشيح الثاني لكاري لجائزة الأوسكار عن فيلمها الذي يناقش قضية التعليم عام 2009، معلقة على ترشيحها لأول مرة: «أتذكر فقط أنني كنت وقتها في غرفة مع ساندرا بولوك وكوني، كانت هذه أعظم لحظة في حياتي ودافع للعمل أكثر».

جدير بالذكر أنه تقرر انطلاق حفل أوسكار 2021 خلال شهر أبريل بدلاً من فبراير بسبب جائحة كورونا، وأنه لن يتسلم الفائزين بالأوسكار جوائزهم هذا العام عبر التطبيقات الافتراضية كما حدث في مهرجان برلين وحفل جولدن جلوب، حيث أعلن بشكل نهائي أنه سيقام حفلًا كبيرًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأعلنت الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها أن المخرج الشهير، جلين وايس سيتولي إخراج احتفال توزيع الجوائز التي تمنحها للمرة السادسة، فيما سيتولى الإنتاج، ستيفن سودربيرج.

وتعد من أبرز النجمات المرشحات لحصد جوائز Oscars 2021: فيولا ديفيس عن دورها في «Ma Rainey’s Black Bottom»، فانيسا كيربي عن دورها في «Pieces of a Woman»، كاري موليجان عن دورها في «Promising Young Woman».

وينطلق حفل توزيع الجوائز مساء اليوم، حسب التوقيت في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي تمام الساعة الثانية من صباح يوم الإثنين حسب توقيت القاهرة، ​​ويُبث مباشرةً من محطة الاتحاد ومسرح «دولبي» في لوس أنجلوس، كما سيذاع الحفل على الهواء مباشرة في أكثر من 225 دولة ومنطقة حول العالم.