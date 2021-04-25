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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغباري: الرئيس السيسي لديه القدرة على التخطيط الاستراتيجي وتحقيق التنمية الشاملة .. شاهد

مدير كلية الدفاع
مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إننا قمنا بالتنفيذ دون التعرف على التخطيط الاستراتيجى، لأننا كنا أداة تنفيذ فى هذا الوقت.

 

وأضاف اللواء محمد الغباري، خلال حواره ببرنامج الآن، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الشاب اليوم لا بد وأن يثق فى التخطيط الاستراتيجى الموجود فى مصر.

 

وأشار مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إلى أنه أول مرة يتم وضع تخطيط استراتيجى فى مصر، معلقاً: “إحنا أول مرة نعمل خطط خمسية وأول مرة أعمل خطة لمدة 15 سنة”، لافتا أن لدينا رئيس جمهورية لديه القدرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

 

ووجه مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، رسالة للشباب المصرى أن يثق فى الرئيس السيسى، وأن يكون دافعا لهذا التنفيذ، حتى تتقدم بلادنا وترتقى، مؤكداً أن  الرئيس عبد  الفتاح السيسي لديه القدرة على التخطيط الاستراتيجي وتحقيق التنمية الشاملة.

 

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