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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا : توريد 12500 طن قمح للشون والصوامع

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية التموين تواصل استقبال وفرز الأقماح، حيث تم توريد 12500 طن و009 كيلو، من القمح، بقطاع المطاحن، وصوامع الشركة القابضة، والبنك الزراعي، حتى اليوم، مؤكدا على استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

 

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

 

محافظ المنيا يشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية

 

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم زراعة 250 ألف فدان من محصول القمح خلال الموسم الحالي، كما يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل اعمال التوريد من المزارعين.

 

وفي سياق متصل ، كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة المستمرة لمدى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد بكل حزم، مع التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية، ووسائل النقل، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك لتحقيق الانضباط في الشوارع والقضاء على العشوائية.

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.

 

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بضرورة عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا، لافتاً إلى أنه وفقاً لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، سيتم تقييم قيادات الإدارة المحلية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز خلال الفترة القادمة وفقاً لجهودهم في تطبيق الإجراءات الوقائية وتحقيق الانضباط في هذا الشأن خاصة بعد منحهم الضبطية القضائية لتطبيق الإجراءات والعقوبات الصادرة في هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا.


وكما شدد محافظ المنيا ، علي تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بالتنسيق مع الأمن والتموين للمرور المستمر لمتابعة تطبيق الغرامات على المخالفين، وفى حالة تكرار ارتكاب المخالفات يتم إغلاق المنشأة على الفور تنفيذاً للقرارات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن.

 

من جانبها ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة على المقاهي والكافيهات بنطاق المدينة، لتوعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والمحافظة على مسافات التباعد.

 

كما نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار، حملة مكبرة التنسيق مع أجهزة الامن للمرور على المقاهي وتم التحفظ على شيش بمقهى بالجرنوس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس، تنفيذ اعمال الرش والتطهير والتعقيم للمصالح الحكومية ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

 

وفى مركز أبو قرقاص، نفذت الوحدة المحلية، حملة مكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث اسفرت عن تحرير 60 محضر لعدم ارتداء الكمامات، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

القمح التموين محافظ المنيا تفعيل الغرامات الفورية الإجراءات الوقائية والاحترازية اخبار المحافظات

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