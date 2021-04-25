القضاء الإداري يرفض غلق مكتب رويترز في مصر

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي يطالب فيها بغلق مكتب «رويترز» في مصر.

وكان صبري ، أقام دعوي مؤخرا طالب فيها، بغلق مكتب بي بي سي في مصر، موضحا في دعواه، أن هيئة الإذاعة البريطانية الـ BBC قد اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضدها، وذلك منذ أكثر من 73 عاماً، حيث ضربت تلك القناة بالمهنية والمعايير الإعلامية عرض الحائط، واتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد، وتسعى لتزييف الحقائق وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولونها وافتقدت إلى كل معايير المهنية.