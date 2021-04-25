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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافـظ المنوفية : توريد 20 ألف و671 طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

موسم توريد القمح
موسم توريد القمح


كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأن إجمالي ما تم توريده من محصول قمح هذا العام 20 ألف 671 طن وذلك منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح وحتى الآن بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة.

حيث تم اليوم الأحد توريد 5 آلاف و 75 طن، وتواصل مراكز  ومدن المحافظة استقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

توريد 15 ألفا و596 طنا من القمح إلى صوامع المنوفية


ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لكافة الشون والصوامع للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة ، والتشديد على اللجان المختصة باستلام القمح والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة. 


أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم، مناشدا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.

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اخبار المحافظات محافظة المنوفية موسم توريد القمح

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