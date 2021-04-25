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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإيطالي.. رونالدو وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام فيورنتينا

صدى البلد

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي، لمواجهة فيورنتينا، على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى:  تشيزني

خط الدفاع:  دي ليخت - بونوتشي - كيليني.

خط الوسط: بينتانكور - رامسي - رابيو -  ساندرو - كوادرادو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو،  للثأر من فيورنتينا، بتحقيق الفوز في مباراة، ومواصلة الزحف نحو الوصافة.

كان يوفنتوس خسر أمام فيورنتينا بثلاثة نظيفة، في مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الإيطالي.

على الجانب الآخر يتسلح فيورنتينا بعامل الأرض، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام يوفنتوس، تبعده خطوة جديدة عن منطقة الهبوط، وتزيد من حظوظه في البقاء، في مسابقة الدوري الإيطالي، الموسم المقبل.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد فيورنتينا في المركز الـ 14 بـ 33 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإيطالي بينفينتو مع أودينيزي، إنتر ميلان مع هيلاس فيرونا، كالياري مع روما، أتلانتا مع بولونيا.

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